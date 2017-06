Er kirken er ved at blive kalket

Har man for nylig været forbi Brøndbyøster Kirke, har man kunnet se, at kirken ikke ser ud, som den plejer. Brøndbyøster Kirke er nemlig lige nu omgærdet af stillads, fordi en planlagt og tiltrængt makeover er i fuld gang.

Alle mure undtagen tårnet skal nemlig kalkes fra sokkel til toppen af murværket.

Det er fem år siden, kirken sidst blev kalket, og selv om facaden på afstand syner hel og pæn, så er det allerede nødvendigt at udføre behandlingen igen. Vejrlig og forurening er en kombination, der tager hårdt på kirkens mure. Samtidig med kalkningen tjekkes muren for revner og andre skader, som udbedres i det nødvendige omfang.

Særlig kalk

Det er ikke en hvilken som helst kalk, der bliver brugt, da den gerne skulle holde nogle år ud i fremtiden.

Til kalkningen bruges således kulekalk, som er brændt kalk, der er læsket og lagret i en lufttæt kule i minimum to år. Fordelen ved lagret kulekalk er, at den findeles på en naturlig måde, hvilket forøger vedhæftningsevnen markant for kalkmælk og –vand, og giver en sej og smidig mørtel.

Jo længere den ligger og lagrer, desto mere findelt og bedre bliver den.

Arbejdet forventes at vare et par uger endnu, men som alt andet udendørs arbejde er kalkning også afhængig af tørvejr.

Når arbejdet er fuldendt, vil kirken ligge på sin lille bakketop og lyse fint op med sine nykalkede, hvide mure. Ikke mindst vil kirken tage sig ud fra sine pæneste side, når den i november fejrer 350-året for genindvielsen efter svenskernes hærgen.