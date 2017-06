Fællesgudstjeneste i det fri

Vejret var godt, og solen skinnede, da kirkerne i Glostrup Provsti indbød til pinsegudstjeneste ved gadekæret i Vallensbæk 2. pinsedag, mandag den 5. juni.

Et arrangement som 400 deltagere tog del i.

Organisterne og korlederne fra de forskellige kirker havde samlet et kor af børn, unge og voksne, der var en vigtig del af gudstjenesten.

Som en af deltagerne sagde:

– Man bliver så glad i hjertet, når man hører koret synge og ser børnenes strålende øjne og glade smil.

Sognepræst Elisabeth Krarup de Medeiros fra Brøndby Strand stod for prædikenen, og hun fortalte om duen som symbol på Helligånden.

Elisabeth Krarup de Medeiros havde allieret sig med Brevdueforeningen i Brøndby, der som afslutning på prædikenen slap 45 duer løs.

Efter gudstjenesten blev hoppeborgen flittigt brugt, mens spejdere og frivillige langede mad og drikke over disken.