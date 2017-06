Festlig dag i havnen

Grundlovsdag blev det Blå Flag hejst på Vallensbæk Strand. Flaget er et symbol på strandens kvalitet og uddeles til de strande, som gør en ekstra indsats for miljøet og arbejder på at højne strandens standard.

Borgmester Henrik Rasmussen (K) og udvalgsformand Søren Mayntz (K) hejste sammen flaget. Bagefter gik turen til den nye legeplads på havnen.

Legepladsen er designet specielt til Vallensbæk Havn og tager afsæt i en fortælling om skibet Noa, der er stødt på grund.

Den maritime legeplads består blandt andet af en to meter høj rutchebane fra toppen af fyrtårnet og balancebomme, der forbinder fyrtårnet med det grundstødte skib.