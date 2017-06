Flere gokart medaljer

Det var en god weekend forrige weekend for BGK’eren Aske Nygaard Bramming på Ring Djursland i klassen Formel 5, hvor der blev kørt 2. afdeling.

I det første løb om lørdagen blev det til en 2. plads, og det gjorde det også i det 2. løb om søndagen. I det tredje løb, der også blev afviklet søndag, blev det til en 4. plads.

Samlet så er Aske Nygaard Bramming fra Børnenes Gokart Klub, der ligger i Brøndby, på 2. plads i kampen om Danmarksmesterskabet 2017 i Formel 5 – imponerende flot for en debutant i banesport.

Den næste opgave for Aske Nygaard Bramming er 3. afdeling på Padborg Park den 24.-25. juni 2017.