Fodboldstævne for de yngste

Lørdag d. 10. juni arrangerede Brøndby IFs U10-1 et otte-mands stævne for U10 hold.

En mulighed for at prøve otte-mands af, inden der efter sommerferien for alvor skal spilles otte-mands.

12 hold havde tilmeldt sig, blandt andet FC Rosengård fra Sverige.

Alle hold fik minimum tre kampe.

For mange af holdene var det deres første optræden på en otte-mandsbane, og alligevel blev der vist masser af godt spil.