Første spadestik til ny daginstitution

Den gamle institution Fuglekær er meget nedslidt. Derfor afsatte Venstre og Dansk Folkeparti som en del af budgettet for 2016 i alt omkring 27 millioner kroner, hvoraf størstedelen først skal bruges her i 2017, af til en ny daginstitution. I april sidste år valgte en enig Kommunalbestyrelse så at den nye institution skal ligge på Dommervangen. Der blev det første spadestik taget i torsdags af borgmester John Engelhardt, der fik hjælp af 16 børn fra Fuglekær, der i deres ladcykler var kommet til Dommervangen for at se, hvor den nye institution skal ligge.

– Alle bygninger har deres tid, og den gamle Fuglekær er moden til at lade livet for at skabe et nyt, super godt tilbud til vores børn, og samtidig skabe en god arbejdsplads. Byggeudvalget har arbejdet hårdt for at skabe en institution med en god indretning og nogle spændende udearealer, og jeg glæder mig meget til at se det færdige resultat, som står klar næste år. Og udearealerne skal virkelig være noget særligt, så vores børn bliver motiveret til leg og bevægelse, sagde borgmesteren.

Derefter tog han nogenlunde koordineret med børnene det første spadestik. Mens borgmesteren nøjedes med det ene, fortsatte børnene med at grave, og de fik lov til at sidde i den store gravko, der var med på pladsen.

Der er cirka 1,6 kilometer på cykel fra den gamle Fuglekær til den nye. Børnene bliver i den gamle, indtil den nye er færdig. Der vil være plads til 125 børn i den nye Fuglekær, fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper og en specialgruppe.