Fokus på Grundlov og kommunalpolitik

På en fin sommerdag var omkring 50 mennesker, primært medlemmer af Venstre, samlet i haven ved siden af Glostrups gamle præstegård. Her var inviteret tre talere. Først talte Ricki Vejsmose, der er Venstre på Vestegnens kandidat til Regionsrådet. Han holdt en meget traditionel grundlovstale, med fokus på frihedsrettigheder og demokrati, og med henvisninger til aktuelle debatter om bekæmpelse af terror.

– Istedet for at lade frygten give næring til restriktioner, begrænsninger, mistillig og øget overvågning, så bør vi i stedet stå vagt om, og netop en dag som i dag, hylde vores ret til at forsamle os, vores ytringsfrihed og religionsfrihed – værdier, der netop i terrorens navn forsøges påvirket gennem at indgyde frygt og mistillid til hinanden – og dermed har grundloven kun sjældent været mere aktuel end netop nu, sagde han blandt andet.

Forskellen på rød og blå

Borgmester John Engelhardt (V) var dagens anden taler. Han havde fokus på det kommende kommunalvalg og talte om forskellen på rød og blå kommunalpolitik og at kommunerne har lov til at indrette sig forskelligt.

– Det giver sig jo til udtryk i den forskellighed og mangfoldighed, som vi ser. Der er ikke to kommuner der er ens. Store kommuner gør ting på deres led og små kommuner gør det anderledes. Jyder gør det anderledes end københavnere og Glostrup gør det anderledes end de for eksempel gør det i vores nabokommune Albertslund, sagde han.

Han fortsatte med at tale om forskellen på udviklingen i skatten, den er blevet sat ned med 0,8 procent i Glostrup og op med 1 procent i Albertslund.

– Det betyder faktisk noget for mange mennesker, hvor meget de i sidste ende har ud af at give den en skalle og arbejde nogle ekstra timer om ugen, sagde han.

Talte om egen historie

Dagens sidste taler var Anahita Malakians (V), der er folketingskandidat i Ballerupkredsen, der også dækker Glostrup. Hun flygtede som 7-årig sammen med sine forældre fra Iran. Hendes grundlovstale var en fortælling af hendes egen historie.

– Solen skinner og rektor holder en tale til forsamlingen. Du forstår ikke det hele, men kan se og mærke, at stemningen bliver intens. De andre, større elever omkring dig råber slagsord og lærere opildner forsamlingen ved at gå rundt og råbe for. Armene ryger i vejret i takt, og du bliver klar snart klar over ordene, som råbes ud i sommervarmen. Du kan mærke, at ordene former sig over dine egne læber: ”død over USA”, ”død over USA”. Den form for opvækst og indoktrinering er vi heldigvis foruden i Danmark – i hvert fald på skolerne og i det offentlige rum, startede hun.