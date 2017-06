Forventer mere magtanvendelse

På kommunalbestyrelsens møde i maj blev der behandlet en redegørelse for, hvor meget magtanvendelse der havde været på ældreområdet i 2016. Syv gange er der blevet brugt magt uden forudgående tilladelse og syv gange efter ansøgning. Det er et fald i forhold til de seneste år, hvor der for eksempel i 2013 var i alt 36 indberetninger om magtanvendelse. Det kunne man tro, ville glæde formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen (V), men det gør det ikke.

– Jeg kunne starte med at sige, nej hvor er det positivt, at tallene falder, men det vil jeg ikke sige. Fordi der gemmer sig noget bag de her tal, og jeg tror ikke på, at de er 100 procent korrekte. Derfor har vi i Social- og Sundhedsudvalget bedt om, at der bliver taget fat i efteruddannelse af vores ansatte. En magtanvendelse er bare at tage en sele rundt om en person, der sidder i en kørestol. Det er ikke fordi man vil dem noget ondt, man vil bare have, at de ikke falder ned. Som politikere skal vi tage imod, at det bliver et noget større tal næste år, for jeg vil gerne have, at vi får det reelle syn på, hvad der sker, at alle magtanvendelser bliver registreret. Der bliver flere og flere demente, og en gang i mellem er man nødt til at styre en dement i den rigtige retning, og det er i virkeligheden magtanvendelse, sagde han på mødet.

Kommunalbestyrelsen godkendte redegørelsen, med den bemærkning, at man undrer sig over, at det kun var et af de tre ældrecentre, der havde indberettet magtanvendelse.