Fra frygt til begejstring på Naturskolen

Det blev en grænseoverskridende oplevelse for flere af eleverne, men endte med undren og begejstring.

Det var første gang for flere elever, da de med primitive fiskestænger skulle fiske i søen. Spændingsniveauet var højt. Først skulle der graves orm, som efterfølgende skulle sættes på krogen, hvilket eleverne med lidt øvelse blev rigtig gode til. Efter fem minutter med snørerne i vandet havde de første elever hevet en fisk i land. Det skabte vild begejstring og kampånd hos alle, som ihærdigt kæmpede for at få en fisk på krogen. Der skulle dog gå omkring 40 minutter før de næste fik bid, så både samarbejde og tålmodighed kom på en prøve. Flere elever syntes, det var fantastisk at få lov til blot at sidde og vente på fiskene bed på. Tiden blev brugt på hyggelig snak med makkeren og afslapning i græsset efter en frisk cykeltur til Naturskolen.

Efterfølgende blev Naturskolens fiskenet og ruser tømt for fisk og krebs. Spændingen var høj da nettet blev trukket ind, først så det ud til at nettet var tomt, men for enden gemte der sig både krebs og en stor fisk – en sude, som sprællede og plaskede vand på både naturvejlederen og eleverne. Det vakte stor begejstring og flere elever fik både rørt og holdt en krebs.

Flere af eleverne syntes at ormene og fiskene var væmmelige og grænseoverskridende i starten, men tilbage på Naturskolen skulle der dissekeres fisk og her viste eleverne både mod og begejstring.

– Se Inge se, jeg har taget øjet ud og fundet linsen, råber Lucas til naturvejleder Inge Christensen, mens han stolt viser øjet frem.

Afslutningsvis fik eleverne en smagsprøve på de fangede krebs, som var blevet kogt imens eleverne dissekerede fisk.

En af drengene udtaler ved dagens slutning:

– Det har været en rigtig god og spændende dag og nu ved jeg at man kan fange krebs i søen.

Tilbage på skolen skal eleverne efterfølgende arbejde videre med emnet om fisk og ferskvand frem til sommerferien.