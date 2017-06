Generalforsamling i Liberal Alliance

I sidste uge afholdt Liberal Alliance i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj generalforsamling.

På generalforsamlingen blev der valgt ny bestyrelse.

Formand blev Carsten Zacho, næstformand er nu Nicholas Park Jørgensen og Kenneth Solbjerg blev valgt som kasserer.

Efter generalforsamlingen siger Carsten Zacho:

– Med endnu flere friske kræfter i bestyrelsen, glæder vi os til det kommende kommunalvalg og til at arbejde for mere liberale byråd og kommunalbestyrelser her på Vestegnen.