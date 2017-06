Gratis foredrag om stress

Stress kan være udløst af aktuelle problemer, men det kan også være noget, der bygges op over længere tid. På en arbejdsplads eller generelt i en travl og måske kompliceret hverdag. Det kan der gøres noget ved, og der kan opnås hurtige resultater ved en målrettet indsats, nemlig personlig førstehjælp mod stress.

Rikke Maj Thauer er stressekspert og instruktør i psykisk førstehjælp. En af de kendte fra blandt andet filmens verden, Peter Mygind, er ved at uddanne sig som psykisk førstehjælper.

Foredraget foregår i Glostrup Bio onsdag den 28. juni kl. 20 og cirka to timer frem. Foredraget er gratis, og tilmelding kan ske på www.thauer.dk.