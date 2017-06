Grundlovsmøde i havnen

Venstre i Brøndbykredsen holdt traditionen tro Grundlovsmøde i Vallensbæk Havn.

De to talere var Geeti Amiri, dansk debattør med afghanske rødder, og Karen Ellemann, ligestillingsminister. Begge talere benyttede lejligheden til at sætte fokus på ligestilling.

Ifølge Annie Hassenkam, formand for Venstre i Brøndby, var det en god dag:

– Mødet var rigtig godt besøgt, og alle hyggede sig i sol, blæst og det gode politiske fællesskab.

God tradition

Annie Hassenkams partikollega i Vallensbæk, Niels Jørgensen, var også godt tilfreds med dagen:

– Vi er i Venstre glade for at få lejlighed til at markere Grundlovsdagen, og ikke mindst også set i lyset af de mange tilflyttere, der er kommet til vores område. Det er uhyre vigtigt, at også vore nydanskere får kendskab til vores demokratiske opbygning med respekt for hinanden og den enkeltes mulighed. Vi håber på, at nærværende arrangement kan fortsætte med endnu større opbakning de kommende år. Rammerne i Vallensbæk havn fås ikke meget bedre, og så er der samtidig plads til en hyggelig familieudflugt.

Og de to talere faldt også i Niels Jørgensens smag:

– Karen Ellemann, Minister for Ligestilling og Nordisk samarbejde er kredsens egen kandidat, og den kendte blogger, Geeti Amiri, som markerer sig stærkt i debatten om fokus på nydanske kvinders kamp og vilkår, og som forsøger at gøre op med mange indvandrergruppers forstokkede og kvindeundertrykkende holdninger og synspunkter, supplerede hinanden udmærket.