Grundlovssamtaler

Grundlovsdag havde Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti i fællesskab grundlovsmøde i haven ved præstegården – efter Venstre var færdige med deres møde.

Mødet var arrangeret af Radikale Venstre i Glostrup i samarbejde med Radikale Venstre i Ballerup og Hvidovre. Desuden var Glostrup- og Ballerup Konservative Folkeparti medarrangører. Der var i alt 30 deltagere fra de fem foreninger.

Mødet indledes af soloharpenist Maria Boelskov Sørensen, der blandt andet spillede variationer af Händel. Derefter spiste man sandwich og der blev sunget fædrelandssange og der blev holdt tale af folketingskandidat fra Gladsaksekredsen, Henrik Sørensen fra De Konservative.

De Radikale havde egentlig inviteret Morten Helveg Petersen, der er medlem af Europaparlamentet for de Radikale, til at tale. Men da hans far, Niels Helveg Petersen, døde få dage inden, var han nødt til at melde afbud.

Det blev derfor et lidt utraditionelt grundlovsmøde. I stedet for at deltagerne skulle sidde passivt og høre på en grundlovstale, skulle de i stedet deltage i en grundlovssamtale. Her talte deltagerne om indholdet i grundloven og hvilke rettigheder, der var vigtige for dem.