Historier fra arkivet

11. juni 1987

Nu har vi hørt den med: Brøndby skal investere 60 millioner kr.

Regeringens miljøkrav sætter Brøndby Kommune i en helt absurd situation

BRØNDBY. Man kan næsten høre latteren brede sig!

Brøndby skal investere et sted mellem 40 og 60 millioner kroner, inden 1990. Pengene skal komme fra ét sted: Skatteyderne.

– Som det ser ud nu, er det bestemt sandheden, siger teknisk udvalgsformand, Franz Hansen, med adresse til regeringens miljøkrav til forbrændingsanstalterne.

Brøndby Kommune har bestilt en rapport om Brøndby Forbrænding på Kirkebjerg Allé hos det rådgivende ingeniørfirma, Rambøl & Hageman, der er ved at lægge sidste hånd på værket.

– Endnu har jeg ikke læst rapportens indhold, men såvidt jeg kan forstå på de foreløbige bulletiner, er beskeden klar: Vi skal investere et sted mellem 40 og 60 millioner kroner for at kunne leve op til de nye miljhøkrav, siger Franz Hansen til Folkebladet.

Intet tyder i øjeblikket på, at Folketinget op til valget vil slække, indsige lave om på miljøkravene, der er en ”god politisk sag”. Følgevirkningerne i en kommune som Brøndby er nærmest absurde.

– De fleste kender sikkert til kommunens økonomiske problemer, siger Franz Hansen. – Vi skal til at spare kolossalt mange penge, og desuden skal vi tænke på, at Avedøre Kloakværk også skal ombygges for mellem 300 og 400 millioner kroner. Her er det også vore borgere, der skal betale. Jeg afventer nu bemeldte rapport, og så må sagen diskureres indgående, slutter Franz Hansen.

-rik

11. juni 1997

Offentligt møde om andelslejligheder

Torsdag aften er der mulighed for at høre nærmere om de nye andelsboliger på Nyvej

GLOSTRUP. Bibliotekssalen på Glostrup Bibliotek danner i morgen aften klokken 19 rammen om et informationsmøde, hvor der bliver mulighed for at høre mere om de andelslejligheder, der skal bygges på Nyvej.

På mødet vil formand for tekniks udvalg, Søren Enemark, berette om Glostrup Bymidte som helhed, mens arkitektfirmaet Almvig og Partnere fortæller om selve andelsboligprojektet.

Endelig vil der være repræsentanter fra Kuben (der tidligere hed boligfonden Bikuben, red.) som oplyser nærmere om økonomien bag projektet.

Glostrup Kommune ønsker at bygge i alt 36 andelslejligheder, men har foreløbig kun fået lov af Bygge- og Boligstyrelsen til at opføre 18.

Lejlighederne svinger i såvel størrelse som pris. De mindste lejligheder, der er på tre værelser, er i alt 90,5 kvadratmeter, mens de største ligger på 103,5 kvadratmeter.

Priserne varierer ligeledes, dels afhængig af størrelsen, dels afhængig af hvilken sal lejligheden ligger på. En 3-værelses lejlighed i stuen koster 190.000 kr. i indskud, mens en 4-værelses lejlighed på anden sal koster 245.000 kr.

Tob

13. juni 2007

Vallensbæk på jagt efter dagplejere

Vallensbæk Kommune håber, at et åbent hus arrangement vil kaste nye dagplejere af sig. Det er i den sydlige del af kommunen, manglen snart opstår

vallensbæk. – Man skal først og fremmest vælge at blive dagplejer, fordi man kan lide børn og trives med at deltage i små børns hverdag, men det er selvfølgelig en sidegevinst, at man slipper for transport til og fra arbejde, at man i løbet af sin arbejdsdag eventuelt kan nå at sætte en vaskemaskine over, og at man – på trods af, at man er på arbejde – er hjemme, når egne større børn kommer hjem fra skole, siger Bente Asmussen, leder af dagplejen i Vallensbæk.

Mangler i syd

I løbet af efteråret og vinteren kommer der til at mangle dagplejere i Vallensbæk Syd.

Det er ikke mindst de mange nybyggerier i Vallensbæk Kommune, der er årsag til, at kommunen inden længe vil have for få dagplejere i den del af Vallensbæk.

På dagplejekontoret har man endnu ikke noget endeligt overblik, hvor stor manglen bliver.

– Jobbet som dagplejer er anderledes end de fleste andre typer job, og derfor er der ofte en række praktiske spørgsmål, som potentielle ansøgere har brug for at få svar på. Mange er eksempelvis i tvivl om, hvor meget plads, man skal have, om man må – eller skal – have egne børn, og om der er nogen kolleger at tale med. Og det kan vi give svar på ved informationsarrangementet, siger Bente Asmussen.

Tob