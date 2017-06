Historier fra arkivet

17. juni 1987

Aktion for koloni aflyst i sidste øjeblik

Regnen satte en stopper for daginstitutioner i Glostrups aktiviteter for koloniophold

glostrup. Daginstitutionerne Ørnebjerg, Søndervang, Dalvangen og Østervangen, samt en større gruppe forældre, måtte torsdag aflyse en planlagt aktion i Byparken i Glostrup. Vejret var ikke just til udendørsaktivitet.

Byparken skulle ellers have dannet ramme om diverse koloniaktiviteter, og set i forbindelse med en række planlagte af samme slags. Gennem arrangementet ville børneinstitutionerne gøre opmærksom på koloniernes berettigelse. Institutionerne har de sidste fem år ikke haft mulighed for at tage børnene på koloni, højst er det blevet til et par dage i telt, kolonierne før varede fem dage.

– Såvel pædagogisk som økonomisk er der baggrund for, at kræve kolonierne tilbage. Vores aktioner skal vise forældre, politikere og andre borgere, hvor meget sådan et koloniophold betyder for børnene. Hvis viljen er der, ja, så er pengene der også, siger man fra institutionernes side.

I dag får daginstitutionerne i Glostrup en tillægsbevilling til turbudgettet, svarende til 11.000 kroner årligt, til en 40 børns institution. For at kunne betale koloniturene, kræves mindst tre gange så meget, mener institutionerne, der i et priseksempel har regnet ud, at en kolonitur på fem dage, for en 40 børns institution med otte pædagoger, alt i alt vil beløbe sig til 36.160 kroner. Det svarer til 904 kroner pr. barn for fem dage, eller 180 kroner om dagen.

Charlotte



Fuldt hus til borgermøde

Mere end 200 var mødt op til borgermøde på Egholmskolen, da planerne for stationsforpladsen og hotelgrunden skulle debatteres. Hotelgrunden er købt af Faxe Kalk, som bygger kontor og forskningslaboratorier på grunden

vallensbæk. Det var en meget tilfreds Kurt Hockerup, der onsdag aften kunne præsentere planerne for området omkring Vallensbæk Station. Planerne for hotelgrunden var faldet på plads dagen i forvejen, da Faxe Kalk underskrev købsaftalen. Repræsentanter fra de tre nye interessenter i området, var mødt frem for at fortælle og svare på spørgsmål.

Borgmesteren forklarede om planerne for stationsforpladsen, at målet er at få skabt et livligt og tidssvarende bycentrum ved Vallensbæk Station. I øjeblikket foregår kun 35% af dagligvarehandelen i Vallensbæk Centrum, og det er alt for lidt. Med en øget konkurrence og større vareudbud, mener Kurt Hockerup, at mange flere vil handle lokalt, til gavn for beskæftigelsen i kommunen.

Modstanden mod den nye lokalplan samlede sig specielt om det, at der overhovedet skal bygges på hotelgrunden. Nogle borgere var glade for at bruge den ubenyttede grund som rekreativt område. Andre var bekymrede for lugtgener fra McDonalds, og atter andre var bange for, at det nye byggeri vil betyde at trafikbelastningen øges væsentligt. Ifølge borgmesteren er der ingen grund til at bekymre sig om trafikale problemer.

Tob

20. juni 2007

Brøndby-triatlet slog tidligere verdensmester

Peter Rasmussen fra Brøndby sikrede sig det danske triatlon-mesterskab i sprint foran blandt andre den tidligere verdensmester Peter Sandvang

brøndby. Peter Rasmussen fra Brøndby var hurtigere end alle andre i aldersklassen 35-39 år, da det danske triatlonmesterskab i sprint for nylig blev holdt i området omkring Ganløse.

Peter Rasmussen tilbagelagde de 750 meter svømning, 20 km cykling og 5 km løb i tiden 1.07.54, og det kunne ingen andre hamle op med. Peter Rasmussens præstation sættes i relief af, at den tidligere verdensmester i triatlon, Peter Sandvang, måtte nøjes med tredjepladsen i samme aldersklasse. Brøndby Triathlon Club fik flere andre medaljer ved stævnet. Carol Rasmussen blev nummer to i aldersklassen 40-44 år, hvor klubkammeraten Helle Søgaard Petersen kom ind på en tredjeplads.

Derudover sikrede Gertie Jensen sig en flot sølvmedalje i klassen for de 55-59 årige.

Klubmesterskab

Det danske mesterskab talte samtidig som klubmesterskab i Brøndby Triathlon Club. Det betyder, at Peter Rasmussen nu kan kalde sig seniormester, Carol Rasmussen mester for damerne, mens Gertie Jensen er mester i veteranklassen for kvinder. Endelig vandt Claus Theilsborg det interne klubmesterskab i Brøndby Triathlon Club for veteraner.

Tob