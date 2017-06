Husmor-humor

Årets friluftsforestilling hos Glostrup Amatør Scene byder på sang, musik og schetches. Det er de mange kendte sange og hits, der er skrevet af Anne Dorthe Michelsen og gruppen ”Venter på Far”, som nogen måske kan huske. Det er bl.a. sangene ”Der er altid noget at gøre for en husmor”, ”Tilbage til kødgryden” og ”Vi elsker Magasin.”

Forestillingen består af fem husmødre i stramme forklæder, der skal igennem udfordringer som at samle fem Ikea-skamler kun med hjælp fra en enkelt mand, nogle umbraconøgler og en skruemaskine. Bogen ”Hvordan De kan bidrage til Deres mands succes” indgår også i forestillingen.

Dertil komme tre mænd med instrumenter.

Foreningens formand Dorthe Holm har skrevet teksterne, som binder sangene sammen inspireret af historiske data, statistikker, vittigheder, citater og artikler. Alt sammen ord som hylder husmorens rolle og egen opfattelse gennem tiden med et glimt i øjet.

Forestillingen havde præmiere i fredags og det er muligt at se den i Leragergårds have frem til slutningen af juni.