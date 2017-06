Kjeld og Per fortæller historier

Kjeld Rasmussen, tidligere borgmester i Brøndby, og Per Bjerregaard, tidligere formand for Brøndby IF, er i gang med en foredragsturné rundt i det lokale for at fortælle historier fra deres fælles fortid. Og nu har alle interesserede mulighed for gratis at høre de to fortælle, når de i begyndelsen af juli kommer til Kulturhuset Kilden.

FAKTA

Foredraget afholdes onsdag den 5. juli kl. 13 i Mødelokale 1 i Kulturhuset Kilden. Det er Høreforeningen i Brøndby, der arrangerer, og der er teleslynge og skrivetolke. Der er 35 pladser.