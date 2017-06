Klubhus på vej til vinterbadere

Vinterbadelauget Bifrosts 330 medlemmer bader i dag fra stranden i Brøndby Strand og klæder om i de gamle røde livreddertårne, som Strandparken I/S har stillet til rådighed for omklædning for vinterbaderne.

Gennem flere år har vinterbaderne dog ønsket sig nye faciliteter med klubhus og sauna, og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde gav lokalpolitikerne grønt lys til at komme i gang med et badehus-sauna projekt.

Drøm går i opfyldelse

– Det betyder alt, at vi nu får gode omklædningsfaciliteter og et badehus med sauna, der ovenikøbet får udsigt over havnemolerne til Køge Bugt og stranden. Bestyrelsen har arbejdet for projektet i flere år, og jeg var ærlig talt lidt i tvivl om, hvorvidt vores ambitiøse projekter ville blive til virkelighed. Men det bliver de heldigvis, og vi har faktisk ikke mødt andet end samarbejdsvilje hos Brøndby Kommune. Vi har været inddraget i processen hele vejen igennem, og kommunens arkitekter har lyttet til vores ønsker og behov, og vi er sikre på, at der kommer gode faciliteter ud af det, til gavn for borgere i hele kommunen, lyder det fra Grete Bille, formand for Vinterbadelauget Bifrost.

Nabo til Havmågen

Det nye badehus forventes at få en attraktiv placering på sydøens sydvestlige spids ved siden af havnens foreningshus Havmågen.

Her er der gode forhold for vinterbadning, og vinterbaderne kommer til at kunne nyde et dejligt lysindfald fra sydvest.

Faciliteterne forventes at stå klar og kunne tages i brug i løbet af 2018.