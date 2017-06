Konservativ Grundlovsdag

Korsagergård i Vallensbæk Landsby dannede som sædvanlig rammen om De Konservatives Grundlovsarrangement.

Flere end 80 deltog i arrangement, hvor forhenværende folketingsmedlem, og nuværende byrådsmedlem i Næstved Kommune, Helge Adam Møller var blandt talerne. Her efter talte kredsens folketingskandidat, Ole Stephensen, og Henrik Rasmussen, borgmester. Henrik Rasmussen benyttede sin tale til at nævne nogle af de mange ting, der er sket i kommunens siden sidste kommunalvalg. Frivillige sørgede for grillmad og hjemmebagte lagkager til kaffen.

God dag

Mortens Schou Jørgensen, formand for Børne- og Kulturudvalget, var en af deltagerne på dagen:

– Det var rigtig dejligt at se så mange hygge sig i det gode selskab, og at solen valgte at kigge frem under arrangementet var bare en ekstra fjer i hatten.

Og det er ifølge Morten Schou Jørgensen vigtigt at fejre Grundloven:

– Arrangementet blev afsluttet med at vi i fællesskab sang vores nationalsang Der er et yndigt land, en rigtig fin og passende afslutning på en dejlig dag, hvor vi fejrede demokratiet her i Danmark.