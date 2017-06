Lasse satser på god frugt og kampen mod madspild

Hvis nogen har haft den opfattelse, at der mangler en frugt- og grøntbutik i Vallensbæk, så gør der ikke længere. For Lasse Høegh-Guldberg Petersen har nemlig i begyndelsen af maj åbnet Lassefars Grønthandel på Stationstorvet, en butik hvor han sælger frugt og grønt og forskellige hjemmelavede produkter.

At Lasse Høegh-Guldberg Petersen har åbnet en frugt- og grøntbutik, er egentlig ikke en overraskelse, hvis han selv skal sige det:

– Jeg har i mange år arbejdet i fødevarebutikker, og det, jeg bedst kunne lide at arbejde med, var frugt og grønt.

Derfor voksede der også en idé frem hos Lasse Høegh-Guldberg Petersen:

– Jeg oplevede, at der naturligvis var nogle varer tilovers, og derfor begyndte jeg for et års tid siden at lave syltetøj. Fordi jeg tænkte, det var spændende, og fordi jeg på denne måde gerne ville være med til at begrænse madspild. Det blev en succes, for det var noget, folk gerne ville have.

Hvor folk er i forvejen

Successen med hjemmelavede syltetøj og troen på, at der i Vallensbæk er et marked for god frugt og grønt, fik altså Lasse Høegh-Guldberg Petersen til at åbne sin egen butik på Vallensbæk Stationstorv. Noget han er glad for:

– Det ligger godt, og vi ligger lige ved siden af stationen, så jeg satser på, at dem der kommer og går til stationen, kigger ind i butikken.

Og der er ifølge Lasse Høegh-Guldberg Petersen allerede mange, der har kigget ind og er blevet glade:

– Jeg er blevet taget godt i mod, og mange har sagt, at det her er jo lige det, vi har manglet.