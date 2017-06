Livredderne kommer på besøg

Der bliver noget at se på for både børn og voksne, når LivredderPatruljen kommer på besøg i næste uge.

Livredderne redder en person op fra bølgerne, og børnene kan komme i praktik som livreddere og prøve udstyret. Forældre og børn kan sammen tage Livreddertesten, hvor man blandt andet skal deltage i en redningsaktion og kaste med redningskranse.

Som noget nyt kan børnene også dyste mod hinanden i små konkurrencer.

Lær om badesikkerhed

I knap 20 år har TrygFondens LivredderPatrulje turneret rundt til de danske strande hver sommer for at lære strandgæsterne om badesikkerhed.

– LivredderPatruljen involverer både børn og voksne i lærerige aktiviteter, der alle handler om gode vaner på stranden. Børnene kan prøve kræfter med livreddernes udstyr og komme i et par timers praktik som livreddere, og de kan tage Livreddertesten sammen med deres forældre. Vores erfaring er, at det er en god måde at få børn og voksne til at tale om badesikkerhed, og derfor er det en fast del af vores indsats om sommeren for at forebygge ulykker ved vandet, fortæller René Højer, programchef for sikkerhed i TrygFonden.

Kommer rundt

LivredderPatruljen kommer rundt i hele landet og besøger omkring 50 strande, så der er god mulighed for at møde dem, hvis man holder ferie i Danmark.

– Hvis man ikke når at deltage i alle aktiviteterne på en dag, kan man møde LivredderPatruljen på en anden strand senere på sæsonen og gøre Livreddertesten færdig. Man skal bare tage sit livredderdiplom med sig, så livredderne kan sætte et kryds for hver gennemført øvelse. Vi ser frem til at møde en masse mennesker på strandene og være med til at give dem en ekstra sjov oplevelse, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

LivredderPatruljen er en del af TrygFonden Kystlivredning, der har ca. 200 specialuddannede kystlivreddere, som passer på badegæsterne på 35 strande og havnebade i Danmark.

Program for dagen: (cirka-tider)

10.00: Velkomst

10.10: Demonstration af en redningsaktion

10.20: Livredderne forklarer om strandens forhold.

10.30-11.30: Aktiviteter for børn og forældre.

Livreddertesten: Prøv kræfter med livreddertestens fysiske øvelser og spørgsmål. Der er livredderdiplom til alle deltagere.

I praktik som livredder: Prøv livreddernes udstyr.

Konkurrencer: Her dyster børnene mod hinanden – rødt hold mod gult hold.

12.00-12.30: Pause.

12.30-14.00: Programmet gentages.

14.00: Tak for i dag.

LivredderPatruljen kommer forbi Brøndby Strand den 22. juli kl. 10-14.