Folketingsmedlem og medlem af Vallensbæk kommunalbestyrelse, Kenneth Kristensen Berth er blevet genvalgt som folketingskandidat i Taastrup-kredsen ved det kommende folketingsvalg, der senest skal finde sted i juni 2019.

Dermed er Kenneth Kristensen Berth igen at finde på stemmesedlen i Københavns Omegns Storkreds.

– Jeg er meget glad for, at medlemmerne i Albertslund og Høje-Taastrup har valgt at bakke op om mit kandidatur. Jeg er glad for og ydmyg overfor, at de føler sig godt repræsenteret i Folketinget i kraft af min indsats, siger Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth understreger, at når han er valgt i Københavns Omegns Storkreds, så er det hele kredsen han repræsenterer.

– Det er klart, at jeg føler en forpligtelse til at repræsentere alle de vælgere, der har stemt på mig ved det seneste folketingsvalg, og mange af dem findes i blandt andet Brøndby, Ishøj og Vallensbæk, og de kan roligt regne med at de også har min fulde opmærksomhed, siger Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth peger på tryghed for borgerne, reduktion af indvandringen og støjproblematikken som vigtige lokale sager, som han tager med sig på Christiansborg, hvor han til daglig virker som Dansk Folkepartis EU-ordfører, ligesom han er næstformand for Folketingets Europaudvalg og sidder i indfødsrets- og udenrigsudvalget.