Lokal succes ved DM i dans

Henckell Dans stillede op med fem formationsdanse ved dette års DM, da der i pinsen blev afholdt DM i Brøndby Hallen.

Og det blev til hele tre guldmedaljer til danserne fra Henckell Dans, til børnene med discoformationen Party Girls, til junior discoformationen med Fast Car og til senior discoformation The Stewardesses, alle instrueret af Lonni Henckell.

Desuden vandt Tina Hedegaard og Lonni Henckell også guld i kategorien production med The Farm hvor over 40 elever fra 5 til 24 år kunne danse med og kalde sig Danmarksmestre.

Ligeledes blev det til bronze til danseskolens junior hip hop-formation Girl Squad, der er trænet af Cecilie Ancher Honoré i front.

Fantastisk sæson

Ifølge danselærerne hos Henckell Dans har det været en fantastisk sæson.

– Sammenhold, spændende koreografier og målrettet træning. Det er det vi kan. Og med alle de forældre, som bakker op om børnene og det dejlige fællesskab, vi oplever hver dag nede på danseskolen, ser vi allerede frem til sæsonstart i september måned, fortæller Per Henckell.