Mænds mødested er godt i gang

Foreningen Mænds Mødested Glostrup blev etableret i november, og foreningen er nu for alvor ved at få gang i aktiviteterne. Køkkenet blev indviet til generalforsamlingen, hvor mændene serverede ribbensteg med sprød svær, rødkål m.v. til de fremmødte.

Under arrangementet ”Spis-sammen” i uge 17, fandt 11 mænd sammen om madlavning onsdag aften, hvor der blev serveret stegt flæsk og persillesovs. Den tradition vil nu fortsætte.

– Første onsdag aften i måneden holder vi nu åbent, hvor vi tilbereder og spiser mad sammen. Næste gang er onsdag den 7/6, fortæller formanden Søren Brandis.

Men det er ikke det eneste nye.

– Værkstedsfaciliteterne både inde og ude er ved at tage form, da både Velux-Fonden og Glostrup Kommune har været så venlige at støtte op om projektet. Kom forbi og vask og støvsug din bil. Skift fra vinterdæk til sommerdæk, og sørg for at pumpe op til det rette dæktryk, fortsætter Svend Aage Lorentzen.

Han har selv stor erfaring, og rådgiver gerne om korrekt brug af værktøjet.

– Er du mere til de tohjulede, har vi en reparationsstand til cykler, der giver en behagelig arbejdshøjde. Og naturligvis har vi det mest almindelige el-håndværktøj til træbearbejdning. En hyggesludder og en røverhistorie fra gamle dage, over en kop kaffe med franskbrød, er der altid plads til som kasserer Knud Jensen siger.

Driller PC’en eller mobiltelefonen, er der også hjælp at hente.

Mens Health Week afholdes i uge 24, hvor Mænds Mødested Glostrup deltager under åbningskonferencen den 8/6 med en stand i Kampmansgade 4, hvor 3F lægger lokaler til.