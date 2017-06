Mange vil med på skovtur

I mange år har pensionisterne i Vallensbæk haft mulighed for at komme med på den årlige bustur. Fælles for turene er, at de foregår i naturskønne omgivelser og er præget af hygge, sammenhold og mad.

Ida Israelsen er en af de mange seniorer, der holder af turene. Hun har netop været med på dette års tur til samlermuseet Thorsvang på Møn, og fortæller her:

– Vi havde en rigtig dejlig tur. På vejen hørte vi om, hvad vi så, og frokosten var dejlig, det må jeg sige. Det er en fornøjelse at være med på turen, der er et godt sammenhold og et stort fællesskab mellem os.

Anniela Steffensen var også med på skovturen, og for hende var det første gang:

– Jeg har jo hørt folk sige: Skal du ikke med?, og nu fik jeg gjort noget ved det. Det nytter jo ikke noget at grave sig ned herhjemme.

Anniela Steffensen synes, det var en hyggelig tur og kunne godt finde på at tage med igen næste år:

– Man har mulighed for at snakke med en masse mennesker. Vi fik dejlig mad og var rundt at se samlermuseet, som var ret fantastisk”, siger hun.

Næsten 800 deltager årligt i pensionistskovturene, fordelt på flere dage, og borgmesteren og medlemmer af kommunalbestyrelsen er med som guider.