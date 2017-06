Masser af medaljer til eget stævne

Forrige weekend var 200 svømmere fra 12 klubber med over 1.100 starter til stævne i Glostrup. Glostrups egne svømmere havde et fantastisk stævne. De var 45 svømmere som alle satte gode personlige rekorder og en hel del kom hjem med medaljer.

GSK Sommerstævnet havde fint besøg begge dage af svømme EM-maskotten Dana. Dana dansede og festede med svømmerne og delte medaljer og pokaler ud til challenge vinderne.

Stævnet blev en festlig afslutning på svømmesæsonen for de konkurrence-svømmere, der ikke skal med til de Danske Årgangs- og Junior Mesterskaber. Her har Glostrup Svømmeklub også svømmere med både i Aalborg (DÅM) og i Esbjerg (DJM).