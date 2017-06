Middelalderlig Sankthansaften

Vanen tro indbyder Middelalderbyens Venner sammen med Kulturudvalget til Sankthansfest i Middelalderlandsbyen på fredag.

Som noget nyt vil der i år blive afholdt et lille Sankthansbål inde i landsbyen for de mindste.

Den musikalske del af underholdningen varetages i år af gruppen Virelai, der er et af Danmarks bedste middelalderbands.

Virelai spiller i løbet af aftenen i landsbyen og følger senere med fakkeloptoget ned til det store sankthansbål, der tændes i Bakkerne i den grønne Kile cirka kl. 22.00.

Middelaldergruppen Korsfarerne byder i løbet af arrangementet på udstilling af middelaldervåben, håndværk samt salg af mjød, ligesom gruppen holder foredrag om Sankt Hans kulten i den stearinlysoplyste stavkirke.

Se mere på www.middelalderlandsbyen.dk