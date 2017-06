Mindeord: Vallensbæks første borgmester er død

Poul Hansen, borgmester i Vallensbæk fra 1967 til 1993 døde onsdag den 14. juni, 95 år gammel.

Egentlig var det fuldstændig tilfældigt, at Poul Hansen overhovedet havnede i Vallensbæk. Han, der på det tidspunkt ernærede sig som sælger, var en smuk vinterdag i 1956, hvor sneen pakkede det flade landskab omkring Vallensbæk ind i en hvid dyne, ude at køre sammen med sin kone Margit og parrets to børn. På et tidspunkt kom familien forbi et område ved Frydendalsvej i Vallensbæk, hvor der stod ”grunde til salg”.

– Jeg spurgte min kone, om ikke vi skulle gå ind og kigge på grundene, og inden vi havde set os om, havde vi købt en grund på godt 1.000 kvadratmeter. Det var nok lidt impulsivt, fortalte Poul Hansen i et interview i 2002 i forbindelse med hans 80 års fødselsdag.

Familien havde inden da boet på Frederiksberg og i Vanløse, men efter at børnene Bente og Per var kommet til, var det begyndt at knibe med pladsen. Derfor var familien Hansen på udkig efter et nyt sted at bo, og her faldt valget på Vallensbæk.

Købet af den store grund blev indledningen på en travl tid for Poul Hansen og familien, der i løbet af 1957 selv byggede de 119 kvadratmeter hus med fuld kælder op fra grunden.

Med Poul Hansens ankomst havde Vallensbæk Kommune fået en borger, der de næste 40 år mere end nogen anden skulle vise sig at præge byens udvikling. Han interesserede sig for mange aspekter af byens liv og var for eksempel ikke bange for at sige sin mening om blandt andet skolerne, kloaksystemet og meget andet.

Valgt ind

Kort efter familien Hansen var flyttet til Vallensbæk, var der vælgermøder forud for valget til Sognerådet. Og når man ikke kan holde sin mund, så bliver man jo selv valgt ind, som Pouls kone Margit har beskrevet det.

På den måde blev Poul Hansen valgt til formand for Det Konservative Folkeparti i Vallensbæk i januar 1958, og den unge Hansen havde gjort sig tilstrækkeligt bemærket til få måneder senere at blive valgt ind i Sognerådet, hvor han sad som menigt medlem fra 1958 frem til 1962. De fire år brugte Poul Hansen dels til at lure den politiske verden af, dels til at lave skitser og tegninger over, hvordan han ønskede Vallensbæk Kommune skulle udvikle sig de kommende år.

– Jeg vidste, at staten havde planer om en togbane og en motorvej igennem Vallensbæk, og de to ting brugte jeg som udgangspunkt til at tegne Vallensbæk op, sådan som jeg drømte byen skulle se ud. Planerne kom stort set til at holde stik, selvom der selvfølgelig var nogle ting, vi undervejs blev nødt til at ændre, efterhånden som byen voksede og udviklede sig, har Poul Hansen fortalt.

I 1962 blev Poul Hansen valgt ind som Sogneråds formand, og dermed var en epoke med Poul Hansen i spidsen for Vallensbæk indledt. Fire år senere blev Poul Hansen byens borgmester, en position han bibeholdt i 27 år, indtil svigersønnen Kurt Hockerup i 1994 overtog tøjlerne.

Vokseværk

Mens Poul Hansen sad i spidsen for Vallensbæk, voksede byen fra cirka 1.200 mennesker i slutningen af 50’erne til godt 12.000. Kommunen er kun vokset siden og har i dag knap 16.000 indbyggere

I interviewet fra 2002 blev Poul Hansen spurgt om, hvad han var mest stolt af i sin tid som borgmester.

– Der er sket så mange ting i de år, men noget af det, jeg nok mindes med størst glæde – udover at det lykkedes at bibeholde Vallensbæk som selvstændig kommune – er nok de mange store ting, der blev bygget undervejs. Vi fik et ridecenter, et idrætscenter, og jeg var medvirkende til, at vi fik bygget nogle gode havne i området, fortalte han.

Selv om Poul Hansen med udgangen af 1993 trak sig tilbage fra posten som borgmester, var det dog ikke helt slut med det politiske liv. Han sluttede sin politiske karriere af med at være formand for teknisk udvalg fra 1994 til udgangen af 1997.

I fritiden spillede Poul Hansen golf og dyrkede sin helst store passion, jagt.

Æret være hans minde.