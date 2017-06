Ny bager i byen

For tiden åbner der jævnligt nye butikker på Stationstorvet, og en af dem, der senest er kommet til, er Lagkagehuset.

I midten af maj åbnede bagerkæden, der har butikker over hele landet, således en butik i Vallensbæk.

Jakob Harreby er distriktschef hos Lagkagehuset, og han glæder sig over, at bagerbutikken bliver en del af miljøet på Stationstorvet:

– Det er jo nogle spændende ting, der sker på det nye torv, og jeg er glad for, at vi bliver en del af det.

Erfaring fra Jylland

Lagkagehuset i Vallensbæk er en del af en større satsning, der skal bringe Lagkagehuset uden for København og Nordsjælland, fortæller Jakob Harreby:

– Vi har butikker i København og også nord for København, men butikken i Vallensbæk er sammen med en ny i Solrød et forsøg på at nå længere ud.

I dette arbejde trækker butikken i Vallensbæk på gode erfaringer fra flere af Lagkagehusets butikker i Jylland:

– En af de ting, vi har store forventninger til i Vallensbæk, er butikkens drive in. Her kan man hente bagerbrød uden at skulle ud af bilen. Det har vi flere steder i Jylland, og vores erfaring er, at det er noget for eksempel firmaer er glade for, når de skal hente morgenbrød til arbejdspladsen.