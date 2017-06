Ny maddag fejret i Vallensbæk

Tirsdag aften var 12 fædre og 12 børn inviteret til Fars Bålfest i anledningen af den nye nationale maddag Fars Store Maddag og den internationale sundhedsuge for mænd, Men’s Health Week.

Fars Store Maddag sætter fokus på mænds sundhed ved at stille skarpt på sundhed i form af lækker mad, socialt samvær og en sjov oplevelse.

Noget lignende skete 25 andre steder i Danmark, hvor der var planlagt lignende arrangementer.

På Naturskolen Bækkehuset i Vallensbæk blev der, udover at tænde bål, lavet mad med flammer og røg. Der blev røget laks i rygeovn og på brændeknuder, lavet rabarbertrifli og wok med kartofler på bålet.