Ny vision for Glostrup Skole på vej

Mødelokalerne ved Glostrup Hallen summede af energi, lyst og mod til at kaste sig ud i det spændende arbejde med at udvikle en ny vision. Gennem tre inspirerende øvelser, som blev faciliteret effektivt af medarbejdere fra HR-afdelingen i kommunen, blev rammerne for arbejdet med visionen skabt. Rammerne skal bruges, når skolen og bestyrelsen inviterer skolens elever, medarbejdere, ledere, forældre, politikere, forvaltningen, erhvervslivet og institutionerne i Glostrup Kommune til en workshop den 30. september på Kopenhagen Fur. Det er her, visionen skal skabes i fællesskab, det er her, der skal svares på spørgsmålene: Hvad skal kendetegne Glostrup Skole? Og hvordan når vi derhen?

– At skolen laver en ny vision er ikke anderledes end mange andre skoler. Det, der er særligt for skabelsen af vores vision, er, at vi – skolen og skolebestyrelsen – inddrager alle interessenterne omkring skolen. Det er nemlig vigtigt for os at sikre ejerskab og følgeskab gennem nærdemokrati og medindflydelse, fortæller Emilie Sloth, der er formand for skolebestyrelsen, og fortsætter:

– Ambitionen er, at vi i fællesskab vil skabe en skole, som vi alle er stolte af, fordi den lever op til vores forventninger til en god skole, og som er vores fælles referenceramme i kommunen.

Yasar Cakmac, der er skoleleder på Glostrup Skole, uddyber:

– Som den mest centrale institution binder og samler skolen kommunen, fordi næsten alle på den ene eller anden måde er i berøring med skolen. Vi vil have en skole, der er på forkant og agerer proaktivt – i stedet for en skole, der er i defensiven og agerer reaktivt på det, der ikke fungerer. Ambitionen er at skabe en markant skoleprofil i det danske skolelandskab.

Efter sommerferien sætter skolen, bestyrelsen og forvaltningen i kommunen processen med udviklingen af visionen i værk. Der vil blive sendt invitationer ud til stormødet den 30. september. Og stormødet skal planlægges.

– Mødet skal faciliteres så effektivt, at vi står med en ny vision i hånden, når stormødet slutter, og vi kan lukke dørene efter os på Kopenhagen Fur. Derefter skal vi i et tæt samarbejde mellem skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelsen til at arbejde os hen imod den nye vision. Det kræver mod, men med fællesskabet og følgeskabet om visionen bliver vejen derhen farbar og tryg, slutter Emilie Sloth.