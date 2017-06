Nye borgerlige har valgt spidskandidat

Nye Borgerlige har holdt afstemning, og Jenny Stockfleth Simelev blev enstemmigt valgt som partiets spidskandidat til Kommunalvalget i Glostrup. Hun siger om sine holdninger:

– Vi skal holde hånden under de svageste i vores kommune. Kommunes hjælp skal derfor målrettes dem, der ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller sind. Vores borgere er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Civilsamfundet skal styrkes i kommunen, og familierne og de nære fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.

Nye Borgerlige oplyser, at de stadig er på udkig efter flere kandidater