Nye studenter på Brøndby Gymnasium

Matti Hvidtfeldt kunne som den første kalde sig student fra Brøndby Gymnasium anno 2017.

Det skete mandag morgen, efter at han havde været til eksamen i AT (almen studieforberedelse, red):

– Det gik meget godt. Jeg fik 10, så der er jeg meget glad for.

Selvom Matti Hvidtfeldt var spændt på dagen, var det ikke så slemt som frygtet at gå til den sidste eksamen, fortalte han bagefter:

– Jeg var faktisk ikke så nervøs, som jeg havde troet, og så havde jeg bestemt mig for, at jeg ikke ville tænke alt for meget på, hvad der skulle ske efter eksamen.

Hvad 10-tallet og de øvrige karakterer skal bruges til, er Matti Hvidtfeldt endnu ikke klar over:

-Nu skal jeg i første omgang holde en lang ferie, og bagefter skal jeg finde noget arbejde og tjene nogle penge. Så må vi se, hvad der skal ske. Jeg ved det ikke helt endnu.