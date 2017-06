Olympisk indsats i svømning

Da der i sidste uge blev afholdt Skole OL i Aarhus, var 4a og 4c fra Egholmskolen med i svømning.

Og Vallensbækeleverne nøjedes ikke blot med at deltage, de blandede sig ligefrem i topstriden, fortæller Maria, lærer for de to klasser:

– 4a fik en andenplads og 4c fik en fjerdeplads ud af de ti hold, der havde kvalificeret sig til finalen. Så det er rigtig flot.

Maria Kleis havde læst om Skole OL på Dansk Svømmeunions hjemmeside og havde i første omgang ikke forstillet sig, at det hele udviklede sig, som det gjorde:

– Jeg meldte klasserne til, og tænkte, det kunne være meget sjovt for dem, at de kunne få et diplom. Men da jeg sendte resultaterne ind, viste det sig, at de havde kvalificeret sig til finalen. Det havde jeg ikke regnet med.

Holdoplevelse

De to klasser kvalificerede sig ved at svømme så langt som muligt, men finalestævnet i Aarhus bød på andre udfordringer, fortæller Maria Kleis:

– I finalen var der ti forskellige discipliner. For eksempel skulle man dykke efter puslespilsbrikker og svømme den olympiske fakkel fra den ene ende til den anden. Så der var mange forskellige udfordringer.

Dermed blev det også et finalestævne, hvor alle skulle yde en indsats:

– Med de mange forskellige discipliner, var det ikke nok at en enkel svømmede hurtigt. Det afgørende blev summen af den fælles indsats. På den måde blev stævnet en god social oplevelse, som alle var glade for.