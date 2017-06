Politik er også for unge med særlige behov

35 medlemmer af Unge for Ligeværd var torsdag den 1. juni mødt op for at høre Kent Max Magelund (S), borgmester, fortælle om, hvad en borgmester og en kommunalbestyrelse bestemmer.

Det skete som optakt til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november.

Under sit oplæg fortalte Kent Max Magelund blandt andet, at han får en del henvendelser fra byens borgere.

– Mange borgere henvender sig til mig om problemer, og jeg lytter og ser, hvad jeg kan hjælpe med.

Desuden opfordrede Kent Max Magelund de unge med særlige behov til at følge med i den lokale politiske debat.

– Hvis i vil se, hvad der sker på et møde i kommunalbestyrelsen, kan i nu streame det og se møderne live. Her kan I se, hvad de enkelte partier mener om sagerne på dagsorden.

Ifølge arrangørerne havde alle en god aften og blev klogere på, hvad der bestemmes i kommunen.