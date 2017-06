Poul Hansen bisat

Onsdag formiddag var Vallensbæk Kirke fyldt helt op, og flere måtte tage plads i våbenhuset, da Vallensbæks tidligere borgmester, Poul Hansen, blev bisat.

I sin tale sagde Kim Fischer Nielsen, sognepræst, blandt andet:

– Kommunen kom før alt andet, også familien. Men når Poul var hjemme, så var han det også.

I talen beskrev Kim Fischer Nielsen Poul Hansen som driftig, men krævende. Dog var der ifølge Kim Fischer Nielsen altid én person, der havde modet og viljen til at sige Poul Hansen imod:

– Men du, Margit, (Poul Hansens enke, red.) kunne give ham kritik, så han var nødt til at lytte efter. Desuden har du fortalt, at da I mødte hinanden i en ung alder og har været gift i 74 år, så kendte du sådan set allerede fra begyndelsen hans væsen og natur. Du vidste, hvad du sagde ja til.

Men netop denne stærke natur og vilje var ifølge Kim Fischer Nielsen samtidig hele grundlaget for, at Vallensbæk udviklede sig til det, byen gjorde i den tid, Poul Hansen både som sognerådsformand og borgmester var førstemand:

– Han stod i spidsen for den udvikling, som Vallensbæk gennemgik og skabte således den grønne perle i det røde hav.

Altid Vallensbæk først

En af deltagerne ved bisættelsen var Henrik Rasmussen (K), borgmester, og han tænker tilbage på Poul Hansen med stor respekt:

– Hans tanker og handlinger er hele grundlaget for det Vallensbæk, vi kender i dag. Da nabokommunerne byggede store betonbygninger, tænkte han i andre retninger og byggede Højstrupparken.

Henrik Rasmussen fremhæver også Poul Hansens vilje til at stå i spidsen og tage beslutninger, men mener, det altid skete med én ting for øje:

– Jeg oplevede ham som ydmyg i forhold til Vallensbæk. Vallensbæk kom altid først.

Dermed har Poul Hansen også haft stor betydning for den nuværende borgmester:

– Han var uden tvivl et stort forbillede for mig.

Poul Hansen blev 95 år, og boede det sidste år af sit liv på Ældrecenter Æblehaven i Brøndby, hvor han ifølge Kim Fischer Nielsen, sognepræst, havde det godt til trods for en demenssygdom:

– Med tiden fandt Poul ro og tryghed ved at bo i Æblehaven. Men den gamle lyst til at bestemme, forsvandt aldrig, og hver anden dag fyrede han personalet.

Poul Hansen efterlader sig sin enke Margit, datteren Bente samt børnebørn og oldebørn.