Produktionsskoleelever besøgte Christiansborg

Som Folkebladet omtalte i sidste uge, så har regeringen netop fremlagt sit forslag til en reform af produktionsskolerne. Den reform blev debateret af uddannelsespolitikere fra alle partier mandag i sidste uge. I den forbindelse var elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole taget til Undervisningsministeriet, for at møde politikerne.

– Da mødet sluttede, stod de unge klar og forærede alle politikerne en bog ”Unge Drømme – stemmer fra en produktionshøjskole”, hvor de fortæller om deres egne skoleoplevelser. Politikernes debat bærer nemlig desværre præg af, at de ikke ved særligt meget om de unge, som de laver lovgivning for, fortæller Torben Graff, forstander på Glostrup Albertslund Produktionshøjskole.

Ifølge ham blev der taget godt imod eleverne.

– Da medlemmerne af Folketinget kom ud, spurgte vi dem, om vi måtte forære dem en bog. Det fik de fleste til at stoppe op. Da de fik bogen, kunne de godt se, at det var nogle af de samme elever, der er på forsiden af bogen, som stod og delte bogen ud, siger han.

De fleste politikere havde travlt med at komme videre til andre møder, men en enkelt tog sig tid til eleverne.

– Mattias Tesfaye, som er undervisningsordfører for Socialdemokratiet, inviterede de unge med over på Christiansborg, så der også kunne lægges bøger til undervisningsministeren og statsministeren, som er stærkt optaget af at reformere produktionsskolerne, fortæller Torben Graff.

Bogen ”Unge Drømme – stemmer fra en produktionshøjskole” er udgivet af Glostrup Bibliotek, og rummer en række interviews med elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Det er bibliotekschef Frank Nørregaard, der har interviewet og redigeret. Bogen udkom officielt den 1. juni ved Åbent Hus på produktionshøjskolen i forbindelse med skolens 20 års jubilæum.

– Den er et billede af syv ud af cirka 7.000 nuværende elever på produktionsskoler over hele landet, siger Torben Graff.

Han var især glad for, at Mattias Tesfaye tog sig tid til eleverne.

– Vi havde sendt bogen til ham på forhånd, og det var helt tydeligt, at han havde læst bogen. Han er uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, og når man laver sådan nogle forlig, vil man gerne have brede forlig, derfor er han en meget vigtig person. Han lyttede til vores bekymringer, men han afslørede ikke noget om forhandlingerne, siger Torben Graff.