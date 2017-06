Regnbuen bliver til Piletræet

En enig kommunalbestyrelse gav onsdag daginstitutionen Regnbuen lov til at skifte navn til Piletræet.

Tilladelsen blev givet efter, at forældrebestyrelsen oprindeligt havde ønsket, at institutionen skulle skifte navn til Børnehuset Hopla.

Det ønske afviste Børne- og Kulturudvalget dog, da udvalget mente, at et nyt navn i stedet burde referere til institutionens placering eller områdets historie.

Et ønske, forældrebestyrelsen altså imødekom ved i stedet at foreslå Piletræet.