Sankthansaften blev fejret godt og grundigt

Fredag blev der fejret Sankthansaften flere steder i Folkebladet område.

I Vallensbæk Havn var det som sædvanligt Lions Club og Vallensbæk Kommune, der stod for arrangementet.

For børnene var der snobrødsbagning ved spejderne fra Pilehavegruppen, ponytrækning ved Vallensbæk Ridecenter og Musikskolen underholdte.

Ved 19-tiden holdt Henrik Rasmussen (K), borgmester, båltale for børnene og tændte børnebålet sammen med Emil. Heksene var igen i år lavet af daginstitutionen Stien.

Herefter gik bandet Gasoline på scenen og gav den gas, ligesom der var gang i æbleskivepanderne.

Og da tiden kom holdt Henrik Rasmussen tale ved bålet.

Mange med

Også i Hvissinge blev Sankthansaften fejret, og det var et samarbejde mellem Paraplyen, Cafeen og Hvissinge Kulturcenter.

Arrangementet foregik på det grønne område bag Min Købmand i Hvissinge.

Arrangørerne mener, at mindst 1000 mennesker var mødt op, og de kunne blandt andet høre Sussi og Leo underholde, ligesom de kunne høre John Engelhardt (V), borgmester holde båltale. En båltale John Engelhardt benyttede til at tale om fællesskab:

– For mig handler Sankt Hans om at ingen skal brændes på bålet blot fordi de tror på noget bestemt, ser ud på en bestemt måde, eller siger noget bestemt. Alle traditioner ændres og tilpasser sig tiden. Det afgørende er, at vi der lever her – I Hvissinge, i Glostrup og i Danmark – skaber nogle traditioner sammen – som binder os sammen som familier, som naboer og som land. At vi udvikler fællesskaber der passer til den tid vi lever i. Et fællesskab som i aften.

Middelalderlig fest

I Brøndby blev Sankthansaften fejret i Middelalderlandsbyen, hvor der var fokus på historien, børnene og musikken.

Ifølge arrangørerne var mere end 250 personer med til spisning, og antallet af besøgende steg senere på aftenen til over det dobbelte, da bandet Virelai spillede op til dans og bål.

Efter middagen indfandt mange i stavkirken for at høre reenactmentgruppen Korsfarerne, udklædt som Johannitermunke og korsriddere, fortælle om Sankthanskulten.

Herefter blev der hældt magisk tryllesaft på bålet og en ilddrage blev strøget, og få sekunder efter flammede ilden op mellem træerne.

Herefter stod middelalderbandet Virelai klar til at give den gas med oldnordiske viser og dansetrin, der fik både børn og voksne ud i lystige fællesdanse og muntre folkeviser.

Ved halvtitiden drog flere hundrede gæster med tændte fakler ud i skumringen og begav sig i optog, anført af bandet Virelai, gennem den grønne kile, med kurs mod det store Sankthansbål i den gamle skovlysning.

Det var kommunalbestyrelsesmedlem Michael Buch Barnes der holdt båltale. Herefter blev bålet tændt i fællesskab, og efter Midsommervisen spillede Middelalderbandet Virelai op til endnu flere fællessange og kædedanse rundt om bålet.