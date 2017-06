Skønhedspiger er bedst til fællesskab

I 2014 stiftede Mette Frederiksen (S), formand for Socialdemokratiet, sammen med en række organisationer og foreninger, blandt andet Tuborgfondet, Falck, ISS og Dansk Metal Fællesskabsprisen.

Fællesskabsprisen hylder almindelige mennesker og projekter, der ifølge beskrivelsen af Fællesskabsprisen, bidrager til at styrke fællesskabet.

Torsdag blev årets Fællesskabspris uddelt, og blandt de ti vindere var Skønhedspigerne fra Krop, Stil og Modelinjen på Produktionshøjskolen i Brøndby.

Skønhedspigerne blev således præmieret for, at de to gange om måneden giver skønhedsbehandlinger til beboerne på Ældrecentret ved Nygårdsplads.

Skaber særlige bånd

I i juryens begrundelse for, at Fællesskabsprisen blev tildelt Skønhedspigerne hedder det blandt andet:

– Sammen med det lokale plejehjem har hun, (Lisette Kaas, linjeleder, red.) fået en aftale i hus, så eleverne ikke længere behøver at øve sig på dukker, men kan komme over på det lokale ældrecenter og udføre behandlinger på de ældre dér. Projektet knytter et helt særligt bånd mellem de yngre og de ældre, der elsker at få besøg af Skønhedspigerne, som de kalder dem. Mange af beboerne er demente, og nogle af dem uden sprog, men når de har fået behandlinger går de derfra med et utroligt velvære og stolthed, og sygeplejerskerne oplever endda et fald i indtagelsen af smertestillende og sovemedicin, når Skønhedspigerne har været på besøg.

Tildelingen af prisen glædede da også Lisette Kaas:

– Fællesskabsprisens symbol er et hjerte. Dette har jeg med mig i mit job, med de unge mennesker. Projektet har nu kørt i otte år, og det rammer netop manges hjerter.

Også godt for Brøndby

Kim Helsted er skoleleder på Produktionshøjskolen i Brøndby, og han glæder sig over prisen:

– Jeg er stolt som en pave. Naturligvis på Lisette Kaas og elevernes vegne, men også på vegne af skolen som helhed. For jeg synes, den belønner noget af det, vi kan og bevidst arbejder med, nemlig at bygge bro til det lokale.

Dermed mener Kim Helsted også, at prisen skal ses som en belønning for et stærkt lokalt samarbejde:

– Det er tydeligt, at det her samarbejde gør en forskel for lokalsamfundet. Og så er det med til at fortælle en anden, positiv historie om Brøndby. Det er jeg glad for.

Det var formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, der overrakte prisen til Skønhedspigerne. For et par måneder siden besøgte hun selv Produktionshøjskolen i Brøndby, og Kim Helsted er sikker på, at det var en oprigtig glæde for Mette Frederiksen at give prisen til Skønhedspigerne:

– Hun har selv besøgt vores skole og set, det vi har at byde på. Så der er ingen tvivl om, at det betød noget for hende, at det ikke bare var fordi hun skulle.

For tiden er Produktionshøjskolen i Brøndby og de andre produktionsskoler del af den politiske debat om, hvordan man styrker uddannelsesmulighederne for unge, og her, mener Kim Helsted, at pristildelingen er væsentlig at huske på:

– Den viser hvad netop vores skoleform kan, at vores skoleform både er produktion og dannelse. Det er jeg glad for, andre har fundet værdig til en pris.