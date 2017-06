Skovager har brug for mere plads

Børnehaven Skovager er bygget til 40 børn, men i dag går der op til 58 børn i børnehaven. Derfor har de brug for mere plads, især udendørs, da det jo er en skovbørnehave.

Derfor har kommunen udarbejdet en ny lokalplan, der skal give mulighed for at udvide udearealet med 2.000 kvadratmeter, så grunden bliver dobbelt så stor.

Derudover kan der bygges en ny bygning på op til 100 kvadratmeter og nogle skure. Det første forslag, som blev sendt i høring af kommunalbestyrelsen i oktober 2015, gav anledning til en del utilfredshed fra naboerne, fordi den nye bygning ville komme til at genere deres udsyn til Vestskoven.

Derfor har kommunen udarbejdet en ny lokalplan. Den flytter muligheden for at bygge nyt til et område af grunden, hvor det ikke ligger lige overfor naboerne. Fordi der var så store ændringer i lokalplanen sendte kommunalbestyrelsen planen i høring igen på mødet i maj.

– Forslaget har været i høring, og vi har lyttet til bemærkningerne og der er nu udarbejdet en ny lokalplan, som skal sikre et spændende og nyt udemiljø, sagde Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.