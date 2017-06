Skybrud over La Vuelta på Vestegnen

Det var en god blandet deltagerliste med både psykisk sårbare, seniorer og andre interesserede. Inden løbet blev skudt afsted gav Jens Veggerby en peptalk, hvor han blandt andet fortalte om et motto, som én havde på sin trøje.

– ’Jeg har ikke brug for terapi, jeg skal bare ud og cykle.’ Det er der noget sandhed i – det har i hvert fald virket på mig – frisk luft og motion er en god kombination til at få klaret mange ting i hovedet, sagde den tidligere verdensmester Jens Veggerby.

Formatet var, at man kører så mange runder af 10 km, som man kan overkomme på to timer. Men allerede kort inde i første runde åbnede himlen sig, og deltagerne og deres cykler blev ufrivilligt gennemvasket fra top til tå – uden at det dog slog dem ud.

– Det var skønt – jeg elsker regnvejr. I stride strømme kan det være hårdt, men det hele virker så friskt bagefter, og du tørrer jo igen. Vi grinte og havde det sjovt, siger Else Winther fra Vallensbæk.

– Det er sjovt, man kan mærke det – det er godt for hovedet. Man får noget luft og energi. Vejret var egentlig godt – men så kom den byge, den var meget kraftig. Men nu tager vi en tur mere – måske får vi lidt bedre vejr, siger Anja Kodahl fra Gentofte.

Psykiatrisk Center Glostrup vandt pokalen for det største hold. Det er fjerde gang løbet afholdes – og der blev samtidigt cyklet på 13 psykiatriske afdelinger i hele landet, som afholdte La Vuelta på Kondicyklen i lidt tørrere omgivelser indenfor.