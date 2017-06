Socialdemokratiet klar til valg

Socialdemokratiet opstiller 16 kandidater til kommunalvalget i november. Som tidligere beskrevet er Lisa Ward borgmesterkandidat og står derfor øverst på listen. Hvordan resten af listen skulle se ud, var op til medlemmerne af Socialdemokratiet i Glostrup. Partiet bruger opstillingsformen partiliste, det er derfor vigtigt, hvor de enkelte kandidater står på listen, da det ofte vil være kandidaterne øverst på listen, der bliver valgt ind i Kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet fik ved seneste valg syv medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Blandt de øverste otte, er der to nuværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen. På andenpladsen på listen finder man tidligere borgmester Søren Enemark og på syvendepladsen Lars Høimark, der tidligere har siddet i Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti.

På 5. pladsen står Torben Jensen, der er formand for Socialdemokratiet i Glostrup og på 6. pladsen står Gitte Limkilde, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, men har holdt en pause.

Fra nummer ni og ned kommer erfarne Kommunalbestyrelsesmedlemmer som Freddie Rose og Ole Hammer.

– Det er en sammensætning, hvor der både er nye og meget erfarne mennesker. Det er godt, at der er nogle, der har mulighed for at hjælpe og støtte hinanden. Jeg har selv været ny for ikke så lang tid siden, der har man brug for en lille smule hjælp til at navigere i kommunalpolitik, siger borgmesterkandidat Lisa Ward.

Nyt valgprogram

Socialdemokratiet i Glostrup har henover det sidste halve år arbejdet med et nyt valgprogram for den lokale partiforening i forbindelse med valget. Yderligere er der for hele partiet henover de sidste to år udarbejdet et nyt principprogram.

– Et af de store temaer i det lokale program vil være den nære borger- og medarbejderinddragelse. Det er ikke etisk og moralsk godt nok, at inddragelsen udelukkende sker med politiske bagtanker og er led i en egen profileringsstrategi. Vi skal tage borgerne og medarbejderne seriøst og vi ønsker en mere udvidet og demokratisk og lyttende tilgang til inddragelsen, siger formand Torben Jensen.

Det lokale politiske program indeholder blandt andet nye overvejelser på områderne økonomi, teknik og miljø, arbejdsløse, erhvervsliv, børn og unge, Glostrups foreninger og kulturen, seniorer og ældre, boliger, byens rum og trafik.

– I Socialdemokratiet i Glostrup tager vi ansvar for hele det politiske spektrum. Nogle politikere er så optaget af skattelettelser, at al velfærd og socialt rodfæste i kommunen er til salg, siger Lisa Ward.

– Det er ingen sag at skære dybt i kommunens budgetter og velfærd, for at skabe rum til skattelettelser – det kan enhver gøre, men er det nu det, som vi ønsker i Glostrup? – nej, økonomien er vigtig, men i sidste ende er økonomien kun et redskab til at styre og koordinere, hvad vi vil. Vi vil sætte hele værdiarbejdet i kommunen i højsædet og derefter få enderne til at mødes slutter Lisa Ward.

Socialdemokratiets 16 kandidater til kommunalvalget

Lisa Ward, Søren Enemark, Kasper Damsgaard, Hanne Nielsen, Torben Jensen, Gitte Limkilde, Lars Høimark, Camilla Christensen, Freddie Rose, Ole Hammer, Annette Normind, Jesper Weidick, Ulf Taube, Jørn Christensen, Bjarne Kusk, Özkan Kocak