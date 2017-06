Søndervang blev nummer ti

Drengene fra 6. årgang på Søndervangskolen kvalificerede sig i efteråret til DM i Skolefodbold. Turneringen blev i år afholdt i Kalundborg, hvor Skolen på Herredsåsen var værter.

– Der var to overnatninger. Der var fodbold om dagen og så forskellige sociale aktiviteter om aftenen. Vi var for eksempel i Kalundborg Svømmehal, fortæller Imad Daher, der er lærer på Søndervangskolen og sammen med kollegaerne Mia, Bo og Sarah var med på turen.

To sejre

Turneringen startede med et gruppespil med tre hold i hver gruppe.

– Vi spillede første kamp mod Morten Børup Skolen. Vi startede turneringen rigtig godt, og holdt meget fast i bolden og havde fuld kontrol i første kamp, som vi vandt 2-1. I anden kamp prøvede vi noget nyt, en ny formation, det bed os lidt i numsen. Klostermarkskolen spillede en rigtig god kamp og udnyttede deres chancer, og vi udnyttede ikke vores, så vi tabte 3-0. Derfor røg vi ud på dårligere målscore, fortæller Imad Daher.

Derefter var det tid til placeringskampe. Her skulle Søndervangskolen i første omgang møde Raklev.

– I placeringskampen kommer vi bagud 1-0 i første halvleg. I anden halvleg får vi spillerglæden tilbage og vi laver tre mål. Det gav rigtig god stemning og gav noget selvtillid, fortæller Imad Dahler.

I den sidste kamp om 9. pladsen blev det til et nederlag på 2-0 til Rønne. Dermed endte Søndervangskolen på en samlet 10. plads.

Sammenhold

Turen til Kalundborg handlede om mere end bare at spille nogle fodboldkampe. På Glostrup Skole bliver der dannet nye klasser i starten af 7. klasse. Derfor fungerede turen også som en afslutning for eleverne i 6. klasse på Søndervang.

Hele årgangen var med, selvom pigerne ikke havde kvalificeret sig. De var i stedet med til at heppe.

Turen blev faktisk kun mulig, fordi eleverne havde skrevet et brev til borgmesteren.

– Eleverne selv havde skrevet et brev til borgmesteren om, at de rigtig gerne ville på turen, og de fik så bevilliget ekstra ressourcer til turen, siger Imad Dahler og forklarer:

– Vi skal også have det sociale aspekt med. De har mødt en masse elever fra hele landet, de fik nye bekendtskaber fra andre byer. Det gav fællesskab og sammenhold i klasserne, som de kan bruge, når de skal deles.