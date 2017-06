Sophie Løhde besøgte de demente

Der er masser af aktivitet på ældrecenter Hvissinge på en helt almindelig hverdag. I onsdags var det næsten sådan en helt almindelig hverdag, bortset fra, at minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), var på besøg.

– Jeg har set en masse kreativitet og spændende aktiviteter. Jeg lavede en strike med en Wii (spillemaskine fra Nintendo, red.), det var første gang jeg prøvede det, siger hun.

Hun blev også inspireret af besøget.

– Det har været inspirerende at se, hvad man gør for at løfte demensområdet i kommunen. Det er et område, som ligger mit hjerte meget nært, derfor er det fantastisk at se, hvor aktivt man arbejder med demensområdet, og at få det løftet. Jeg synes det er inspirerende, at vi skal tænke ældrepolitik og sundhedspolitik sammen. Rigtig mange mennesker med demens har brug for noget fra både sundhedsvæsnet og ældreplejen. Hvilke krav stiller det til kompetencerne blandt personalet på demensområdet i kommunen. Jeg synes vi har haft en god drøftelse af vigtigheden af at arbejde tværfagligt, siger hun.

Ønsker den anden vej

Med på besøget var også borgmester John Engelhardt (V). Han havde også nogle ønsker fra kommunen med, som ministeren lyttede til og tog med sig tilbage til Finansministeriet.

– Der er ting, som man fra Folketingets side bør kigge på, om man ikke kan gøre en lille smule bedre. For eksempel, når man afleverer nogle penge. Når Folketinget uddeler puljer er det nogle gange besværligt at administrere. Kunne de ikke gøre det lidt bedre derinde. Når man har et demens-plejecenter, så er man nødt til at bruge nogle tvangsredskaber. Det er ikke noget voldsomt, bare det, at man lige holder folk fast et øjeblik, det er tvangsredskab. Nogle af de regelsæt, der er omkring det, er ikke nødvendigvis til gavn for alt og alle, det bad vi også ministeren om at kigge på. Men det var hun faktisk godt klar over i forvejen, siger han.