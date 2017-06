Studenter fejret på rådhuset

Da årets studenter fra Brøndby Gymnasium fredag var forbi rådhuset for at blive fejret, ankom Trine Marie og flere af hendes kammerater ikke i de festligt pyntede studentervogne.

De kom, som vanen byder det, løbende bagefter. Det skal man nemlig, når man afslutter eksamen med topkarakteren 12.

Ingen var dog i tvivl om at det lokale gymnasiums studenter havde indtaget rådhuset, da cirka 80 feststemte studenter ved middagstid fredag rullede ind på rådhusets parkeringsplads.

Her bød Kent Max Magelund (S), borgmester, indenfor og sagde i sin tale blandt andet:

– Det er mig en stor og særlig glæde som borgmester i Brøndby at byde velkommen til alle, og en særlig velkomst til de nybagte studenter. Glæden er speciel på flere måder, da undertegnede dels var med til at etablere gymnasiet i sin tid, dels sad i BGs bestyrelse. Som tidligere lærer på 10.kl. skolen UCN i Brøndby, har jeg været med til at sende flere elever over på BG, og endelig kan jeg se flere af mine tidligere elever er blandt studenterne i dag.

Kent Max Magelund opfordrede de unge til gøre sig endnu klogere fremover, men også at de først skulle nyde de festlige dage og sommeren i fulde drag.

Efter at have forsynet sig med snacks og drikkevarer blev der danset boogie-woogie på plænen, inden de glade studenter til lyden af horn og høj musik igen trillede ud på gaderne.