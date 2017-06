Tre gange karateguld til EM

Der var næsten fire Europamesterskaber til Glostrup Karate Klub, Yujo-kai. Kun 0,1 point skilte Anne Kjøng, 60 år, fra guldet i Kata Masters. Ærgerligt men en flot forbedring i forhold til EM 2014, hvor hun fik bronze.

Dennis Kjøng, 41 år, blev Europamester i kategorien Kumite Masters mænd +35 år. De erfarne masters kæmpede hårdt og kontant, men Dennis-sensei, som er Glostrups kumite (kamp)-træner, var dem overlegen både teknisk, fysisk og mentalt og afgjorde de fleste kampe på under 30 sekunder af en effektiv kamptid på 3 minutter, og efter en særdeles hård og spændende finalekamp mod sidste års mester, kunne han for anden gang i sin karriere kalde sig Europamester.

Winnie Søndergaard, 41 år, blev Europamester i Kumite for Masters kvinder +35, men kom heller ikke sovende til sin sejr og vandt alle sine kampe 2-0.

Den 3. guldmedalje blev vundet søndag i hold/team-kumite af Luqman Saleem, 16 år, der ved at vinde alle sine kampe, trak sejren sikkert hjem til det danske hold i kategorien kadetter og juniorer.

Dommer

Det var det 14. SKIF Europamesterskab, der blev afholdt fra 19. til 21. maj i byen Hradec Kralove cirka 100 kilometer øst for Prag. Der deltog 50 danskere, heraf var ni fra Glostrup. Danmark endte faktisk som den mest vindende nation.

– Det var helt specielt at høre Danmark blive udråbt som den mest vindende nation med hele 13 guldmedaljer, hvor af knap 25% gik til Glostrup Karate Klub, Yujo-kai. En noget surrealistisk oplevelse for en karateklub, der sætter personlig udvikling og fællesskab højere end medaljer, siger Walther Kjøng.

Ud over medaljerne bidrog Glostrup også på dommersiden. Anne Kjøng var nemlig dommer i turneringen, efter hun havde bestået et to dages dommerkursus.

Glostrup Karate Klubs instruktører er nu i fuld gang med at arrangere årets første Venskabsstævne, hvor bredden fra alle Sjællandske SKIF-klubber for 3. år i træk inviteres til Glostrup for at dyste i Kata. Denne gang er kriteriet også, at deltagerne ikke må have vundet en medalje ved et DM, EM eller VM – og de coaches som altid af eliten.