Tyveri fra ældre

Carsten Goldek

Christiansvej 7 , 2tv

2600 Glostrup

Jeg er søn til min mor på 90 år, Lilly Goldek.

Det handler om min mor på 90 år, som bor på Rønnebækhus i Vallensbæk, som er blevet bestjålet i sin lejlighed, mens hun fik hjælp til at få tøj af og på samt andre nødvendigheder fra ansatte på Rønnebækhus.

Hun faldt og brækkede lårbenshalsen.

Blev opereret på Hvidovre Hospital og kom fra hjem til genoptræning. Efter hjemkomsten havde hun behov for masser af hjælp, som både Rønnebækhus og kommunen sørgede for. Hjælpen blev udført af mange forskellige mennesker og nationaliteter, som alle naturligvis skulle have adgang til hendes lejlighed. I den periode på cirka to måneder finder hun ud af at have mistet/ fået stjålet sine tre smykker.

Jeg anmelder det politiet, derefter til hendes indboforsikring og kommunen samt Rønnebækhus ledelse.

Jeg er sur/skuffet over, at ingen tager ansvar. Hvorfor skal gamle mennesker egentlig have en indboforsikring, da den alligevel ikke dækker. I sådant et hus som Rønnebækhus, hvor der bor ældre mennesker skal personalet kunne komme ind, ja men en arbejdsgiver må da også have en arbejdsgiverforsikring.

Jeg tror personligt på, at dette ikke er et enestående tilfælde.

Jeg mener, ældre mennesker som behøver hjælp skal advares om ikke at have værdigenstande og penge liggende i skuffer og skabe som ikke kan låses.