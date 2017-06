Udvalg skal hjælpe unge i uddannelse

Indtil for et par uger siden, var det en national målsætning, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse.

En målsætning Brøndby Kommune i den grad har vanskelig ved at leve op til. Ifølge de seneste tal fra kommunen får nemlig kun 88 procent af ungdomsårgang 2015 mindst en ungdomsuddannelse, og heraf kun 71 procent inden for seks år efter, at de har afsluttet grundskolen.

Et problem der i sagens natur volder de lokale politikere bekymring.

Derfor besluttede de også på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, efter længere tids forarbejde, at tage nye metoder i brug.

Det blev nemlig på kommunalbestyrelsesmødet den 17. maj besluttet, at nedsætte et særlig udvalg, der skal rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den fremtidige indsats på området, ligesom det blev besluttet, at der til budget 2018 og de efterfølgende år, indarbejdes 2,5 mio. kr. årligt til udvikling af den tværgående ungeindsats.

Med andre ord, kommunalpolitikerne i Brøndby vil have flere unge til at tage færdiggøre en uddannelse.

Tilfredshed hos alle

Det var også en gruppe tilfredse politikere, der vedtog planen. Således sagde Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Som socialdemokratisk borgmester og tidligere lærer, er det her en hjertesag for mig, og jeg er derfor meget tilfreds.

Også Vagn Kjær-Hansen (SF), var tilfreds:

-Det er en meget vigtig sag. Det er vi alle enige om. Det er desuden interessant, at vi med dette udvalg kan inddrage andre end politikerne i arbejdet.

Mette Engelbrecht fra Venstre mente, at den nye plan ligefrem var udtryk for, at et politisk samarbejde på tværs af partiskel, kan føre til noget:

– Vi er meget tilfredse med det her, og jeg synes, det er et udtryk for, at et langvarigt og godt samarbejde kan føre til noget godt og konstruktivt. Vi er jo enige om, at de unge skal få en uddannelse.

Også Steen Andersen fra Enhedslisten ser frem til det fremtidige arbejde på området:

– Vi har jo haft nogle grundige og massive drøftelser allerede, så vi har masser af materiale at tage udgangspunkt i.

Og så benyttede Steen Andersen lejligheden til at rose embedsmændene:

– Det er et flot stykke arbejde. Det er godt gået.

Også det sidste parti i kommunalbestyrelsen, Dansk Folkeparti, glædede sig til arbejdet og det forhåbentlig øgede antal unge, der får en uddannelse. Således sagde Tom Bech Fredriksen:

– Det bliver et spændende arbejde, og bare vi får hævet det med en procent, så er det jo en succes. Men forhåbentlig bliver det til mere.

Ifølge indstillingen til mødet, skal udvalget drøfte, udvikle, inspirere og anbefale videre aktiviteter indenfor udvalgte problemfelter.

Udvalget har således en rådgivende funktion overfor Kommunalbestyrelse og forvaltninger og i forhold til, hvilke tiltag, der kan iværksættes for at hjælpe flere unge i uddannelse og til at fastholde uddannelsen.

Udvalget er midlertidigt og løber fra januar 2018 og tre år frem, og der vil ud over en repræsentant fra hvert parti blandt andet være repræsentanter fra udskolingselverne, Produktionshøjskolen i Brøndby og forældrene.