Venstre klar til regionsrådsvalg

Når der til efteråret er valg til regionsrådet, har Venstre i Brøndby valgt at opstille Kurt Damsted som kandidat.

I forbindelse med opstillingen siger Kurt Damsted:

– Vi er over 260.000 mennesker alene på Vestegnen, der længe har måttet lade os repræsentere af Nordsjællands venstrefolk, der med al respekt ikke besidder nok kendskab har til de social- og sundhedsmæssige problemstillinger, Vestegnens befolkning er præget af. Det skal ændres. Det kræver erfarne og dygtige forhandlere, der kender de store maskinrum i både kommunerne, regionshospitalerne og de praktiserende læger.

Kurt Damsted, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, og som både her og igennem andre foreningsaktiviteter har fokus på sundhed, siger videre:

– Det er afgørende, at have den nødvendige forhandlingsindsigt på disse områder. Den besidder jeg, som ud over min store viden indenfor den kommunale sektor, også kender regionens maskinrum gennem mit arbejde som formand for Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden, hvor vi løbende servicerer de 29 lokale kommunale foreninger. Diabetesforeningen er landets tredje største patientforening. Der findes pt over 320.000 diabetikere.

Og så vil Kurt Damsted naturligvis have fokus på hospitalerne:

– Hospital Planen 2020 er netop under revidering og forhandlinger herom kræver dyb indsigt og viden for at kæmpe for patienterne og borgernes interesser på området. Og så skal der styr på økonomien i de store sygehusbyggerier, der pt er nødlidende på grund af manglende indsigt i styring af store byggeprojekter. Det er en skandale som det sejler.